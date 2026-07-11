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Русская весна

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Голикова назвала привычки, которые могут продлить жизнь на 10–15 лет

Голикова назвала привычки, которые могут продлить жизнь на 10–15 лет

Правильное питание, профилактика заболеваний, физическая активность и забота о когнитивном здоровье входят в число факторов, способных продлить жизнь на 10–15 лет, сообщила РИА Новости вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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