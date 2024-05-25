Глава Минцифры назвал сроки появления беспилотных автомобилей в России

Широкое внедрение беспилотных автомобилей на отечественных дорогах может начаться через 5 лет. Об этом 25 мая заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на международном фестивале по кибербезопасности Positive Hack Days.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии