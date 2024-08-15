WSJ: Залужный назвал провокацией данные о его приказе взорвать "Севернех потоки"

Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужных после появления данных о том, что он мог отдать приказ о подрыве "Северных потоков", заявил, что ему ничего не известно о подобном, а любые предположения об обратном являются провокацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии