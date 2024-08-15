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WSJ: Залужный назвал провокацией данные о его приказе взорвать "Севернех потоки"

WSJ: Залужный назвал провокацией данные о его приказе взорвать "Севернех потоки"

Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужных после появления данных о том, что он мог отдать приказ о подрыве "Северных потоков", заявил, что ему ничего не известно о подобном, а любые предположения об обратном являются провокацией.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Лерка Залупный очкует!:)) Поздняк метаться, его уже назначили и осудили, ждём исполнения приговора.:)))
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