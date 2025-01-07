В Сбере предупредили об активизации «черных брокеров»

В Сбербанке предупредили об активизации так называемых «черных брокеров». Как заявил заместитель главы Сбера Станислав Кузнецов, за 2024 году зафиксирован двукратный рост кредитных мошеннических схем с их участием.
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