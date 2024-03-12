Устроившего скандал в русской больнице американца, успокаивали всем персоналом

Почему то именно у каждого бандеробота в его личной клинике где то им сысканной в РФ всё "ужОс-ужОс-ужОс", а у всех остальных россиян ту литотрипсию делают хоть на Камчатке, хоть в середине Сибири - где угодно!...)))

Марина

вы ЛЖЕТЕ! Жена моего брата из Орловской области. Как только приехала в Москву, оформила временное страховое свидетельство и получала ЛЮБУЮ медицинскую помощь в любой клинике Москвы (кроме платных, конечно!). И так, для сведения - во все Московские клиники федерального подчинения вы можете обратиться из ЛЮБОГО региона при наличии направления от лечащего врача бесплатно! Платная помощь оказывается без всяких направлений, как, кстати, и москвичам! Да, в клиники московского МЗ вы не попадете на бесплатной основе, но давайте будем все же объективными - для жителей Москвы тоже что-то надо оставить - очереди везде огромные. Кстати, в клиники как федерального, так и Московского МЗ, москвичей бесплатно обслуживают ТОЖЕ только по направлениям лечащих врачей. Ни вы, ни мы не можем обслуживаться в любой клинике по нашему желанию, кроме случаев ЭКСТРЕННОЙ помощи!