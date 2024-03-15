Без России никуда? МИД Швейцарии тянет Москву в переговоры по "стране 404"

АНГЕЛ АНГЕЛ

О каких переговорах может идти речь, если хохлы и гаранты выполнения Минских соглашений, переговорах в Турции небыли выполнены? Для начала прекращение финансирования, поставок вооружения, наемников, вывод всех иностранных инструкторов и оставшейся западной техники, капитуляция хохлостана, Финансовая компенсация государств России за финансирование хохлостана, затраты России на СВО и восстановление территорий в полном объеме, возврат ЗВР, отмена санкций и т.д. А учитывая, что Швейцария не нейтральное государство то о каком их участии может идти речь...