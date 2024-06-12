Госдума приняла законопроекты, сокращающие инвестиционно-строительный цикл

На пленарном заседании Госдумы статс-секретарь – заместитель главы Минстрой РФ Юрий Муценек представил два законопроекта: о введении одностадийного проектирования на ряд объектов и о предоставлении субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера.