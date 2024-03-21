Эксперт рассказала, с чем сочетать главный оттенок года «персиковый пушок»

Заместитель декана факультета изобразительного искусства и народных ремесел Государственного университета просвещения Лада Монахова 21 марта рассказала «Известиям», с какими цветами сочетать главный оттенок 2024 года «персиковый пушок».
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