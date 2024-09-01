Советник Нетаньяху Гофман посетил РФ для контактов по поводу заложников в Газе

Роман Гофман, военный советник руководителя правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, посетил столицу Российской Федерации для контактов по поводу освобождения заложников, которых удерживает в секторе Газа палестинское исламистское движение ХАМАС.
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