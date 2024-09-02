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Борьба Маска и Бразилии вышла на космический уровень: Starlink отказался блокир...

Борьба Маска и Бразилии вышла на космический уровень: Starlink отказался блокир...

Борьба Маска и Бразилии вышла на космический уровень: Starlink отказался блокировать X по решению судаПровайдер спутникового интернета Starlink, принадлежащий компании SpaceX Илона Маска (Elon Musk), сообщил Национальному телекоммуникационному агентству Бразилии (Anatel), что не будет блокировать соцсеть X по решению суда.

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