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Раскрыта польза частой перезагрузки смартфона

Раскрыта польза частой перезагрузки смартфона

Частая перезагрузка смартфона может быть полезной для девайса. Об этом сообщает издание Engadget. Журналисты медиа оценили утверждение о том, что регулярная перезагрузка смартфона может принести пользу девайсу.

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