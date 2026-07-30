Раскрыта польза частой перезагрузки смартфона

Частая перезагрузка смартфона может быть полезной для девайса. Об этом сообщает издание Engadget. Журналисты медиа оценили утверждение о том, что регулярная перезагрузка смартфона может принести пользу девайсу.
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