❗️❗️❗️ В Крыму проходит конкурс на замещение должности главы администрации Бахчисарайского района 📲 Смотрите прямую трансляцию на нашем сайте: https://crimea24tv.
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❗️❗️❗️ В Крыму проходит конкурс на замещение должности главы администрации Бахчисарайского района 📲 Смотрите прямую трансляцию на нашем сайте: https://crimea24tv.