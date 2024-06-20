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Climate of the Past: названы причины аномально холодной зимы XVIII века

Climate of the Past: названы причины аномально холодной зимы XVIII века

Исследователи из Бернского университета рассказали подробности экстремально холодной зимы 18 века. Зимы 1739-1740 годов оказались самыми суровыми в истории Европы, повторяя схожие условия в 1698-1699 годах.

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