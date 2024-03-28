Эпидемиолог Артёменко: В сезон клещей важно надевать светлую одежду

С наступлением тепла пробуждаются клещи, сезон активности которых длится с апреля по сентябрь. Главный эксперт Роспотребнадзора Московской области Евгений Артеменко указал на важность предосторожности и профилактики укусов этих насекомых, — пишет «Радио 1».
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