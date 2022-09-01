Военное обозрение

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Почему «украинский» князь Ярослав Мудрый предпочитал править в Новгороде

Почему «украинский» князь Ярослав Мудрый предпочитал править в Новгороде

Сражение Ярослава Мудрого и Святополка Окаянного. Икона нач. XIV в. Украинский миф Ярослав Владимирович (около 978–1054) не был «украинским» князем, так как никой «Украины» и «украинцев», а соответственно и «украинских князей» тогда не существовало.

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