В Госдуме опровергли сообщения о переводе пенсий в цифровые рубли

Это противоречит государственной социальной политике В Госдуме назвали фейком появившиеся сообщения в соцсетях о переводе пенсий в цифровые рубли, пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.