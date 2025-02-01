В Госдуме опровергли сообщения о переводе пенсий в цифровые рубли

Это противоречит государственной социальной политике В Госдуме назвали фейком появившиеся сообщения в соцсетях о переводе пенсий в цифровые рубли, пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.
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