Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии увеличил срок наказания отцу из Сюмсинского района, осуждённому на 3 года и 6 месяцев за истязание несовершеннолетних детей и неисполнение обязанностей по их воспитанию.
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