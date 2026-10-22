© New York Post/VideoElephantВ Мексике младенец родился с хвостом и удивил врачей, пишет Indy100.В северо-восточной части Мексики родилась абсолютно здоровая девочка, однако врачей удивила одна особенность: у младенца был хвост длиной 5,7 сантиметра, покрытый тонкими волосами.
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