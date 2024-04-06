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Мы соседи по планете

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Маленькие чемпионы по игре в прятки

Маленькие чемпионы по игре в прятки

Ох уж эти дети! Всем известно, что они любят играть, а игра в прятки — это вообще святое. Ну кто из нас не любил прятаться где-нибудь за диваном или креслом и сидеть, зажав рот рукой, чтобы не выдать себя смехом, пока старший брат, сестра, бабушка или любой другой родственник делает вид, что не знает, где вы?   .

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