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47-летняя солистка группы «Винтаж» опубликовала фото в кожаных микрошортах

47-летняя солистка группы «Винтаж» опубликовала фото в кожаных микрошортах

Российская певица и солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева опубликовала фото в откровенном образе. Снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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