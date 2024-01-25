Товарищеские матчи. ЦСКА сыграет с «Торпедо», «Динамо» против «Аль-Вакры»

Товарищеские матчи Абу-Даби, ОАЭ ЦСКА – «Торпедо» – 10:00 Доха, Катар «Динамо» – «Аль-Вакра» Катар – 11:00 Белек, Турция «Балтика» – «Борац Баня-Лука» Босния и Герцеговина – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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