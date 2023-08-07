Во Франции заявили о провале военных и дипломатических усилий в Африке

en.wikipedia.org/TM1972 /CC BY-SA 4.0 Провалы Парижа в сфере военного, политического и культурного сотрудничества с Африкой не только обернулись антифранцузскими настроениями на континенте, но и способствовали росту влияния России, Китая и США.
en.wikipedia.org/TM1972 /CC BY-SA 4.0 Провалы Парижа в сфере военного, политического и культурного сотрудничества с Африкой не только обернулись антифранцузскими настроениями на континенте, но и способствовали росту влияния России, Китая и США.
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