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Во Франции заявили о провале военных и дипломатических усилий в Африке

Во Франции заявили о провале военных и дипломатических усилий в Африке

en.wikipedia.org/TM1972 /CC BY-SA 4.0 Провалы Парижа в сфере военного, политического и культурного сотрудничества с Африкой не только обернулись антифранцузскими настроениями на континенте, но и способствовали росту влияния России, Китая и США.

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