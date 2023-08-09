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Эй Си Грин: «В Энтони Дэвисе есть немного от Новицки и Мэлоуна»

Знаменитый игрок «Лейкерс» Эй Си Грин считает, что форвард калифорнийцев Энтони Дэвис сумел объединить в своей игре элементы стиля прославленных баскетболистов НБА Дирка Новицки и Карла Мэлоуна.

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