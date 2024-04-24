Во Франции назвали сроки подготовки украинских пилотов F-16

Global Look Press/Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency Обучение украинских пилотов истребителей F-16, тренировки которых проходят в Европе, закончится в конце 2024 года или в начале 2025 года, сообщает газета Le Monde.
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