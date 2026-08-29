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Галактионов — о поражении от «Динамо»: «Провели качественный матч. Язык не повернется ребят в чем‑то упрекнуть»

Галактионов — о поражении от «Динамо»: «Провели качественный матч. Язык не повернется ребят в чем‑то упрекнуть»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги поражения от московского «Динамо» (0:1) в домашнем матче 6-го тура РПЛ.

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