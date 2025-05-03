Косметолог рассказала, как популярные «наклейки» от воспалений могут привести к ожогам и пигментации на лице.

﻿﻿В последние годы пластыри от прыщей стали обязательным предметом в косметичках голливудских звезд. Хейли и Джастин Бибер носили их, прогуливаясь по Лос-Анджелесу, и бьюти-блогеры были в восторге от их эффективности.