Ignio.com Стрелец. Еженедельный автомобильный гороскоп за 7 - 13 октября

На этой неделе проверьте лишний раз, взяли ли вы документы на машину, страховку и права. Потому что у представителей органов охраны дорожного правопорядка может возникнуть непреодолимое желание с вами пообщаться.
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