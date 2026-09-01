Британский «Телеграф» разгоняет зраду. Пишет, что русские выигрывают. Пишет в своём привычном геббельсовском ключе, на что вообще британцы большие мастера, но некоторые абзацы читать приятно.
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