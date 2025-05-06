Фестиваль правильного кино открылся в Москве

Первым фильмом, который увидят зрители, станет «Тимур и его команда» режиссера Андрея Семенова. В Москве в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы, пройдет торжественная церемония открытия V Международного фестиваля правильного кино.
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