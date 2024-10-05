Американские спецслужбы предупредили о риске актов насилия в США 7 октября

Акты насилия со стороны экстремистов возможны на территории Соединенных Штатах 7 октября - в годовщину атаки ХАМАС на Израиль, сообщает CNN со ссылкой на совместное заявление ФБР и министерства внутренней безопасности США.
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