На кураховском направлении у ВСУ «один котел за другим» из-за лжи и тупости командиров (КАРТА)

На кураховском направлении у ВСУ «один котел за другим» из-за лжи и тупости командиров, и происходит это якобы из-за «советского нарратива «стоять до конца» и нежелания командиров на местах докладывать наверх о реальной обстановке, пишут ВСУшники в соцсетях.