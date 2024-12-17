На кураховском направлении у ВСУ «один котел за другим» из-за лжи и тупости командиров (КАРТА)

На кураховском направлении у ВСУ «один котел за другим» из-за лжи и тупости командиров, и происходит это якобы из-за «советского нарратива «стоять до конца» и нежелания командиров на местах докладывать наверх о реальной обстановке, пишут ВСУшники в соцсетях.
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