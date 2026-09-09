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ВС РФ поразили объекты логистики автомобильного пункта пропуска «Староказачье»

ВС РФ поразили объекты логистики автомобильного пункта пропуска «Староказачье»

Российские войска в минувшую ночь поразили объекты логистики автомобильного пункта пропуска «Староказачье», которые использовались для доставки военных грузов на Украину.

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