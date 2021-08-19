Медвежий угол

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Все приговоры "троек НКВД" незаконны - так ли это на самом деле?

Все приговоры "троек НКВД" незаконны - так ли это на самом деле?

Взгляд в глубину веков 💬 ."зачастую, при более подробном изучении, оказывается, что "незаконно репрессированный" дед/прадед, не анекдот политический рассказал, а вилами заколол милиционера или поджег колхозную конюшню, за что и был расстрелян".

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Владимир Соловьев
С пеной у рта о кровавых расправах незаконной власти большевиков рассуждает автор статьи.
Владимир Петров
Осанна палаческому конвейеру. Никак не вымрут злобные дураки и подлецы-сталинисты. Миллионы угробили - и слава ВКП(б), НКВД и "тройкам"! Мля. Нет слов...
Павел Александрович
И не читайте Солженицина на ночь. Да и в любое другое время тоже.
Владимир Петров
А и без Исаича есть масса свидетельств тупой свирепости репрессивныx органов.
Владимир Петров
И карьерного рвения палачей.
Ирина
Кремлебот ,Вы еще по одному слову в комментарии пишите ,чтобы побыстрее выполнить план по числе комментариев за смену .
Владимир Петров
У меня плоxонький комп. Сын отдал мне свой старый, залитый ликёром. Посему клавиатура частью не работает. Приxодится переключаться с раскладки на раскладку и копировать некоторые буквы из текстов рядом. Поэтому случаются непроизвольные печатанья неполыныx текстов.
Павел Александрович
Солж не свидетель, а сказочник от уголовки. А про других... Это кто? Есть те, кого неправильные слова или из желания подсидеть засудили. Так это не "палачи", а простые люди сделали. Как мы. Были (и есть) идейные противники. Во все времена и везде, на всех континентах и островах, высшие приматы Homo sapiens sapiens так поступали со своим видом - уничтожали. Так что все хороши, краше некуда.
Сергей
https://medvejiyugol.ru/blog/43897527153/Zolotyie-unitazyi-i-dvortsyi-CHto-budet-esli-proverit-doma-vseh-?utm_referrer=mirtesen.ru
Сергей

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