Все приговоры "троек НКВД" незаконны - так ли это на самом деле?

Взгляд в глубину веков 💬 ."зачастую, при более подробном изучении, оказывается, что "незаконно репрессированный" дед/прадед, не анекдот политический рассказал, а вилами заколол милиционера или поджег колхозную конюшню, за что и был расстрелян".