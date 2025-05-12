Полицейские в Ингушетии задержали мужчину, 10 лет назад похитившего у земляка 750 тыс. рублей

В Ингушетии сотрудники группы уголовного розыска отделения МВД России по городу Магасу в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение жителя села Кантышево Назрановского района 1977 года рождения, подозреваемого в мошенничестве, совершённом около 10 лет назад.
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