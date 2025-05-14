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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Черноморца» о заявке стадиона для РПЛ: «Ведутся переговоры с владельцами арены в Сочи. Надеюсь, все решится в ближайшее время»

Гендиректор «Черноморца» о заявке стадиона для РПЛ: «Ведутся переговоры с владельцами арены в Сочи. Надеюсь, все решится в ближайшее время»

За 2 тура до финиша новороссийский клуб занимает в Мелбет Первой лиге 3-е место. «Логично, что свой стадион мы не подавали на лицензирование, потому что он не соответствует категории РФС-1.

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