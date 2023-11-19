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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майкл Моралес: «Хочу подраться в одном карде с Верой. Покажем наш эквадорский гнев»

«Надеюсь, что UFC даст мне возможность выступить в одном карде с Марлоном Вера. Мы хотим показать весь эквадорский гнев, который у нас есть», – заявил боец UFC Майкл Моралес.

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