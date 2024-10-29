Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Соловьев
    Для начала прострелить ей её колени. Потом локти. Потом живот. Ну а дальше - как получится.Замминистра оборо...
  • Виктор Гайдуков
    Ну, знаете, как говорится - лиха беда, начало. Хорошо, что хоть что-то начали делать, а дальше, будем надеяться, начн...Откуда дворец: у ...
  • Модест
    Надо национализировать этот банк, Набиуллину на нары. И организовать нормальный международный банк БРИКС. Что сейчас ...Делягин: "Все вер...

И снова о сходстве большевиков и бандеровцев

 На  днях  блоггер и  журналист "Сыны  монархии",    комментируя очередную  дискуссию,  точнее  свару,    о топонимах   в  возвращённых  регионах,      написал  следующее:"Про переименование улиц, у подписчика к коммунистам есть простой вопрос: Почему леваки, когда хотят называть улицы, в честь советских деятелей, не хотят называть их в честь реальных героев России советского периода: Жукова, Рокосовского, Ватутина, Конева,Рыбалко, Покрышкина, Гагарина, и тд, че их так тянет в бредовые названия, кому он простите всрался этот Карл Либкнехт, мало того что этот упырь к России никакого отношения не имеет, так еще и не выговоришь язык не сломав, вот юбилей был Льва Яшина, отличная была б улица имени Льва Яшина в Бердянске, личность и спортсмен Всероссийского масштаба.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх