Ростелеком показал ОС «Аврора» 5 версии и рассказал о гаджетах под ее управлением

Функциональность новой ОС характерна для iOS и Android.В ходе конференции Tech Day в Москве Ростелеком показал операционную систему «Аврора» 5 версии и рассказал о гаджетах под ее управлением, по мнению наблюдателей, функциональность новой ОС характерна для iOS и Android, сообщает сайт Ferra.