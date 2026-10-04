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Воронежские новости

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В Воронеже в парке «Дельфин» ночью запустили фейерверк

В Воронеже в парке «Дельфин» ночью запустили фейерверк

По предварительным данным, салют прогремел около пяти часов утра в воскресенье, 4 октября. Именно в этот момент в регионе сохранялась опасность атаки беспилотников.

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