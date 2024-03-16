Hyundai и Kia выпустили большую партию бракованных электромобилей на родине

Пять марок корейских электромобилей (EV) ведущих брендов Hyundai и Kia, показали схожие проблемы. По данным Министерства инфраструктуры и транспорта Южной Кореи, выпущенные EV показывают зарядку, при незаряженных до конца аккумуляторах и выдают неправильные показатели запаса хода.