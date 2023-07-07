По сравнению с 2022 годом в Астраханской области почти вчетверо выросло количество детей, болеющих коклюшем

Сейчас в стационаре находится больше маленьких пациентов, чем за весь прошлый год. По информации регионального минздрава, с начала 2023 года в Областной клинической инфекционной больнице от коклюша пролечилось 75 детей, 52 из них малыши до года.
Сейчас в стационаре находится больше маленьких пациентов, чем за весь прошлый год. По информации регионального минздрава, с начала 2023 года в Областной клинической инфекционной больнице от коклюша пролечилось 75 детей, 52 из них малыши до года.
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