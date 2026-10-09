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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Давид Бенавидес: «Я уважаю Бетербиева за то, что он меня вызывает. Ему ведь где-то 45 лет. Мы хотим дать ему то, что он хочет»

Чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе по версии WBA и WBO Давид Бенавидес готов провести поединок с Артуром Бетербиевым .

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