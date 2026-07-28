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Тарпищев считает, что «Спартак» может претендовать на чемпионство, но при определенном условии

Тарпищев считает, что «Спартак» может претендовать на чемпионство, но при определенном условии

Президент Федерации тенниса России, болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев считает, что футболисты московского клуба будут претендовать на победу в чемпионате России, если команда усилит две-три позиции в составе.

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