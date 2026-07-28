Тарпищев считает, что «Спартак» может претендовать на чемпионство, но при определенном условии

Президент Федерации тенниса России, болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев считает, что футболисты московского клуба будут претендовать на победу в чемпионате России, если команда усилит две-три позиции в составе.
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