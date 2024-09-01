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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Поздравляем Лунину Галину Витальевну с 25-летием работы, это поистине огромная

Поздравляем Лунину Галину Витальевну с 25-летием работы, это поистине огромная заслуга. Спасибо за Ваш труд!🙏🙏🙏 Желаем успехов в работе и в жизни.

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