Ученые выяснили, как ожирение провоцирует развитие рака

Сосредоточив внимание на одном распространенном виде рака, раке молочной железы после менопаузы, Марши Мозес (Marsha Moses) из Бостонской детской больницы (Boston Children’s Hospital) приводит убедительные доказательства того, что ожирение может привести к тому, что ранее бездействующие опухоли запускают образование новых кровеносных сосудов, процесс, называемый ангиогенезом или неоваскуляризацией.