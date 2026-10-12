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Аргументы и Факты

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TMZ: в США актрису Сэльму Блэр задержали за дебош в самолете

TMZ: в США актрису Сэльму Блэр задержали за дебош в самолете

Американскую актрису Сэльму Блэр, известную по фильмам «Жестокие игры», «Хеллбой» и «Блондинка в законе», задержали после происшествия на борту самолета Delta Airlines, следовавшего в Нью-Йорк.

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