В день пропажи Усольцевых в тайге Красноярского края было дождливо и прохладно, что ставит под сомнение свидетельства очевидцев об одежде пропавших, заявил в эксклюзивной беседе с aif.
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