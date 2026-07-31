В Красноярском крае следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого в мошенничестве при сдаче металлических отходов предприятия в пункты приема

В Железногорске в ходе оперативно розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ по Красноярскому краю установлено, что в период с октября 2023 года по 3 апреля 2026 года инженер цеха одного из местных предприятий по предварительному сговору с неустановленными сотрудниками той же организации осуществлял хищение лома и отходов черных и цветных металлов, принадлежащих компании.