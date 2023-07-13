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Мэр Москвы Собянин: новый павильон «Атом» на ВДНХ откроют в ноябре

Мэр Москвы Собянин: новый павильон «Атом» на ВДНХ откроют в ноябре

Павильон «Атом», расположенный на ВДНХ, планируют открыть осенью этого года. Посетители культурно-образовательной площадки смогут ознакомиться с историей и современными достижениями атомной сферы.

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