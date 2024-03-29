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Российский правозащитник призвал уничтожить заказчиков теракта в «Крокусе»

Российский правозащитник призвал уничтожить заказчиков теракта в «Крокусе»

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников призвал найти заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» за границей и уничтожить их, если их нельзя будет экстрадировать.

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